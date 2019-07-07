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Sığınmacılar için yürüdüler

1 saat önce

'DENİZ Köprüsü Hareketi' tarafından organize edilen yürüyüşün Berlin ayağına yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

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'DENİZ Köprüsü Hareketi' tarafından organize edilen yürüyüşün Berlin ayağına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Başbakanlık binası önünde toplanan ve yürümeye başlayan protestocular, sığınmacılar için güvenli yollar sağlanmasını istedi. Göstericiler, cankurtaran yelekleri ve "İnsan kurtarmak suç değildir", "Hayat kurtarmak insani bir vazifedir", "Savaşları finanse etmek suçtur", "Avrupa kayıtsız kalmaktan batacak", "Hepimiz Carola Rakete'yiz", "Problemin adı ırkçılık-Avrupa limanlarını aç", "2015'ten bu yana Akdeniz'de 14 bin 878 ölü. Daha nereye kadar?" yazılı pankart ile dövizler taşıdı.

Yürüyüşte dağıtılan bildirilerde de iktidar ve güç kavgaları arasında insanların Akdeniz'de ölmeye mahküm edilmesinin dayanılmaz ve insanlık dışı olduğu ifade edildi. Bildirilerde, sınırların daha da kapatılmasının aksine Avrupa'nın kapılarını ardına kadar açması ve insanların hareket özgürlüğüne dokunulmaması istendi. Geçen yıl kurulan hareket, kurtarma gemilerinin eylemlerinin suç kapsamından çıkarılmasını ve limanların güvenli bir şekilde bu gemilere açılmasını istiyor. Berlin'in yanı sıra Bonn, Potsdam Hamburg, Magdeburg ve Würzburg kentlerinde de yürüyüşler düzenledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:47 
Akdeniz, Avrupa, Berlin, Güncel
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