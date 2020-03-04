Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak - Son Dakika

Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak

6 saat önce

Çocuğuyla bekleyen anne Çocuk sığınmacı detay Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür...

Çocuğuyla bekleyen anne

Çocuk sığınmacı detay

Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay

Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalan sığınmacılar, ana karaya taşınmak üzere Midilli limanına getirildi.

Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor
Göçmenlerle birlikte kaçmaya çalışan Konyalı: 10 dakika boyunca dövdüler Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]