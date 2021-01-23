Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor - Son Dakika

Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor

23.01.2021 12:11

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye, İran ve Afganistanlı sığınmacılar, Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen eğitimlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunacak.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye, İran ve Afganistanlı sığınmacılar, Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen eğitimlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunacak.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Van Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna dahil edilen 50 sığınmacıya çiftlik ve seralarda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Tarım, hayvancılık, tarım aletleri ve makine kullanımı gibi konularda eğitim alan sığınmacıların tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanması hedefleniyor.

"Kursiyerlere sertifikaları verilecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verildiğini söyledi.

Kursun sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere proje kapsamında iş bulma kolaylığının sağlanacağını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Van Türkiye'de birinci sırada. Bu durum haliyle sürü yöneticiliği ihtiyacını doğuruyor. Proje kapsamında yerinden edinilmiş sığınmacılara meslek edinmeleri için eğitimler vermekteyiz. Sürü işletmeleri ile seralarda eğitimlerimiz devam ediyor. Kursiyerlerin hem servis hem de yemeklerini karşılıyoruz. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Sertifika alanlar işletmelerde daha kolay iş bulabilecek. İşe başlayanların sigortaları altı ay boyunca proje kapsamında yatırılacak. Sığınmacılara gerekli eğitimleri vererek meslek sahibi olmalarını, daha bilinçli tarım ve hayvancılığın yapılmasını sağlayacağız."

"Sığınmacılara istihdam alanı açmayı hedefliyoruz"

Proje koordinatörü Bünyamin Hakan ise kursa sığınmacı gençlerin ve kadınların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Eğitimlerin 20 gün boyunca sahada devam edeceğini anlatan Hakan, "Çiftçilerimiz çoban ve tarlada çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun giderilmesi için çalışma başlattık. Sığınmacılara ilk önce dil eğitimi daha sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler verdik. Proje kapsamında, yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmış sığınmacılara istihdam alanı açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kendi işletmemizi de kurabiliriz"

Kursa katılan İranlı Yadigar İsmailzade, 6 yıl önce Urmiye kentinden ailesiyle Türkiye geldiklerini söyledi.

Aile bütçesine destek olmak için kursa katıldığını belirten İsmailzade, "Tarım ve hayvancılığı öğreniyoruz. Bazı tarım aletlerini görmemiştik. Onları öğrendik. Kursun bize faydası çok oldu. Hayatımda ilk defa tarımı ve hayvancılığı öğreniyorum. Bu işi çok sevdim. İmkanım olursa bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Dört yıldır Türkiye'de olduğunu aktaran Afganistanlı Muhammed Emin Hayrandış da "Afganistan'da can güvenliğimiz yoktu. Annem ve babamla birlikte ülkemizden ayrılmak zorunda kaldık. Kursta hayvancılıkla ilgili eğitimler alıyoruz. Kurs bitince bize sertifika verilecek. Devlet bize destek verirse kendi işletmemizi de kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor
Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor
Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor
Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor

Türkiye, Mülteci, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rus aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni inşa edilecek binalara yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğu getirildi Durağın çatısına sakladığı montu giyip duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu
Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira Fenerbahçe'nin borcu 4 Milyar 719 Milyon lira         
13:00
Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir mahalle mutasyonlu koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
12:22
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, sosyal medyada fenomen oldu         
11:16
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada         
10:22
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor         
07:52
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı         
22:19
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 13:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığınmacılar tarım ve hayvancılığı öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei