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Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi - Son Dakika

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi

29.05.2021 11:13
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi, System.String[]

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), sığınmacıların akıl ve ruh sağlığına yönelik farkındalık çalışması yağacağını duyurdu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), sığınmacıların akıl ve ruh sağlığına yönelik farkındalık çalışması yağacağını duyurdu. Bu çalışma ile 2 milyondan fazla broşür ve yayınlar ile bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de göç alanında en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan SGDDi Türkiye'de yaşayan 4 milyona yakın sığınmacının akıl ve ruh sağlığıyla ilgili verilen hizmetler konusunda farkındalıklarını artırmak, bu alanda hizmet veren kuruluşlara destek olmak için Hollanda Dışişleri Bakanlığının desteğiyle bir proje başlattı. Proje kapsamında ilk önce ihtiyaç analizi yapılacak, ardından sığınmacıların bu konudaki farkındalığını artırmak için dört dilde 2 milyondan fazla broşür hazırlanacak.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle "Türkiye'de Yaşayan Mültecilerin Akıl-Ruh Sağlığı ve Psiko-Sosyal Destek Farkındalığını Arttırma Projesi" SGDD-ASAM tarafından yürütülecek. Proje kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 8 kentte, bine yakın kişiyle anket gerçekleştirilerek ihtiyaç analizi yapılacak. Çalışmanın sonuçlarına göre, başta Arapça olmak üzere dört dilde 2 milyondan fazla broşür hazırlanacak. Broşürler ile sığınmacılara 'akıl-ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek nedir, depresyon nedir, yüksek anksiyete ile nasıl başa çıkılır, Covid-19 salgının akıl sağlığına etkileri nelerdir, akıl-ruh sağlığının korunması için hangi kurumlara başvurulur' gibi pek çok konuda bilgilendirme yapılacak. Ayrıca konularla ilgili hazırlanacak tematik video ve programlar, SGDD-ASAM'a ait Migrant TV üzerinden yayınlanacak. Temel amacı akıl ve ruh sağlığı için psiko-sosyal desteklerin farkındalığını artırmak olan projede, sığınmacılara ve bu alanda hizmet veren kurumlara yönelik seminer, çalıştay ve paneller de düzenlenecek.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Marijn Speth yaptığı açıklamada, "Hollanda, ruh sağlığı ve psikososyal desteğin (MHPSS) entegrasyonunun kriz müdahale süreçlerinde oldukça önemli olduğu görüşündedir. Acil yardım alanında MHPSS hizmetlerinin sağlanmasının geliştirilmesi için diğer ülke ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin olağanüstü çabalarını tanıyan Hollanda, bu proje aracılığıyla MHPSS'ye ilişkin daha fazla anlayış ve farkındalık geliştirilmesi ve ilgili hizmetlere erişim yolları tesis edilmesi hususunda SGDD-ASAM ve Türkiye'ye destek vermeyi amaçlamaktadır" dedi.

SGDD-ASAM Genel Koordinatör Yardımcısı Kadir Beyaztaş ise projenin hedef kitlesini başta sığınmacı kadınlar, çocuklar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları ve engelliler olmak üzere tüm sığınmacı ve göçmenler olarak tanımladı. Beyaztaş, "Bu proje ile savaşlardan kaçarak Türkiye'ye gelen, yeni bir hayat kurup hikayesini yeni baştan yazmaya çalışan sığınmacıların ruh durumlarının fotoğrafını çekerek, akıl ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla psiko-sosyal desteğin önemini anlatmayı, farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Anketlerin yanı sıra sığınmacılarla ve bu alanda çalışan kurumların uzmanlarıyla da birebir görüşmeler gerçekleştireceğiz. İlgili kamu kurumlarıyla, bu alanda görev yapan uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da projenin çıktısını paylaşacağız. Geliştirilen materyaller, bu alanda çalışan akademisyenlerle ve uzman kuruluşlarla beraber değerlendirilecek. Çıkan sonuçları psikologlar, sosyal hizmet ve koruma uzmanlarıyla paylaşacağız. Bilgi paylaşımı yoluyla sığınmacıların refahını artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi

ruh sağlığı, Hollanda, Türkiye, Mülteci, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden farkındalık projesi - Son Dakika


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