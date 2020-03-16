Sığınmacılar "Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla" bekleyişlerinde 18. güne girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacılar 'Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla' bekleyişlerinde 18. güne girdi - Son Dakika

Sığınmacılar "Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla" bekleyişlerinde 18. güne girdi

7 saat önce

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 18. gününe girdi.

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 18. gününe girdi.

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor.

Dünkü sağanak nedeniyle derme çatma çadırlarında kalan sığınmacıların eşyalarının pek çoğu ıslanmıştı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi de pek çoğunun rahatsızlanmasına neden oldu. Ancak bugün düne göre sıcaklık biraz daha yüksek seyredecek.

Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşeceği yarınki zirveye odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesinin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacağı bildirilmişti.

Sığınmacılar Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla bekleyişlerinde 18. güne girdi

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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