Sığınmacılardan Yunanistan sınır kapısı açılsın eylemi - Son Dakika

Sığınmacılar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.

İngilizce "Biz insanız", "Yardıma ihtiyacımız var" yazılı dövizler taşıyan sığınmacılar, Kastanies Sınır Kapısı önünde Yunanistan'ın kapıyı açması için slogan attı.

Sığınmacılar daha sonra kaldıkları alana geçti.