Sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı - Son Dakika

Konya 'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti