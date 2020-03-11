Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 13. gününe girildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 13. gününe girildi - Son Dakika

Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 13. gününe girildi

6 saat önce

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününde sürüyor.

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 13. gününde sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

Sığınmacılar kara ve sınır hattından en çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.

Sağanak sığınmacıları zorladı

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 5 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Dün akşam başlayan ve gece de devam eden sağanak sığınmacılara zor anlar yaşattı.

Yağışsız bir havaya uyanan sığınmacıları bugün güneşli bir gün bekliyor.

Sığınmacılara acımasız sert müdahale

Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

Sınırına siper kazıp mevzi oluşturan Yunan sınır güçleri Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekmeye başladı. Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar, Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor.

Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Geçişler devam ediyor

Yunanistan'a geçişlerde özellikle nehir hattından devam ediyor. Akşam saatlerini bekleyen sığınmacılar sınır köylerinde belirledikleri alanlarda geçişlerini sürdürüyor.

Yunanistan'ın geri itme olaylarına karşı özel harekat polislerinin 24 saat esaslı ise hem kara hem nehirden devriyeleri sürüyor.

Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 13. gününe girildi

Yunanistan, İstanbul, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi

Son Dakika Haberleri
16:37 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
16:37 Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan
16:36 Besni'de Engelliler Derneğinden özel okula ziyaret
16:36 Kumluca hastanesine ek bina yapılacak
16:36 Kocaeli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 13. gününe girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]