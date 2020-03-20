Sığınmacıların beklediği alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacıların beklediği alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı - Son Dakika

Sığınmacıların beklediği alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

6 saat önce

Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Sığınmacıların beklediği alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı, System.String[]

Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele Yunanistan sınırında devam ediyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 5 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor.

Temel ihtiyaçları Edirne Valiliğince karşılanan sığınmacılara, kurulan sahra çadırlarında her türlü sağlık hizmeti de veriliyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğünün özel kıyafetli görevlilerince sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi.

UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçtü.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:54 Kaynak: AA

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