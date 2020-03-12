Sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Sığınmacıların bekleyişi sürüyor
6 saat önce
Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık bölgede bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:19 Kaynak: AA
Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık bölgede bekleyişi sürüyor.
Son Dakika Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu