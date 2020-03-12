Sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Sığınmacıların bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık bölgede bekleyişi sürüyor.

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık bölgede bekleyişi sürüyor.

Sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Son Dakika Haberleri
03:42 Taçyıldız'ın FETÖ bağlantılarını temizleyen polisle ilişkileri, İçişleri Bakanlığı raporunda yer...
03:26 Gabon'da ilk koronavirüs vakası görüldü
03:24 İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan AB'ye koronavirüs çağrısı Açıklaması
03:16 ABD'de havalimanlarında kullanılan yüz tarama teknolojisine yönelik dava açıldı
02:56 Libya'da Tacura Belediyesinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 03:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]