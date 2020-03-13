Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika
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Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

6 saat önce

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor, System.String[]

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Akşam saatlerinde şişme bot ile denize açılan aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 25 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Midilli'deki Molivos Limanı'na getirildi.

Geceyi liman bölgesinde dışarıda geçirecekleri belirtilen sığınmacılara battaniye ve yemek verildi.

Yaklaşık bir hafta önce Midilli Adası'na ayak basan yaklaşık 40 sığınmacı da Skala Sikaminea sahilinde gönüllüler tarafından kurulan iki çadırda konaklıyor.

3 bin kişilik kampta 25 bin kişi kalıyor

Neredeyse tüm insan hakları ihlallerinin yaşandığı 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında ise yaklaşık 25 bin sığınmacı barınıyor.

Önemli bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu sığınmacılar, kamptaki aşırı yoğunluk nedeniyle dışarıdaki arazide yağmur ve soğuk havaya rağmen yazlık çadırlarda uyumaya mecbur kalıyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu kampta hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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