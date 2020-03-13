Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

6 saat önce

Sığınmacılardan detaylar MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sığınmacılardan detaylar

MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor

Midilli Adası, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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