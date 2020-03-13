Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor - Son Dakika

Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor
6 saat önce
Sığınmacılardan detaylar MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:58 Kaynak: AA
Sığınmacılardan detaylar
MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
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