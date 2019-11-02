Son Dakika Haberleri: Sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı
Son Dakika Güncel Sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı

Sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı

6 saat önce

Kayseri'de, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen sempozyumda sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı.

Sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Kayseri'de, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen sempozyumda sığınmacıların sorunları masaya yatırıldı.


Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen ve moderatörlüğü eğitimci-yazar Hacı Sarı'nın yaptığı Sığınmacılar Sempozyumu başladı. 3 oturumda yapılan sempozyumda Kayseri'de ve Türkiye'de yaşayan sığınmacıların yaşadığı sorunlar konuşuldu.


Sempozyum hakkında bilgiler veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, "Ülkemizde bugün 5 milyon sığınmacı var. Kayseri'mizde de 100 bine yakın sığınmacımız var. Sığınmacıların entegrasyonu, bu insanların bir kısmının geri gönderilmesi, topluma uyum sağlaması, istihdamı ve eğitimi ayrı ayrı çözülmesi gereken problemler olarak karşımızda duruyor. Bizlerde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak şehrimizde yaşayan 100 bine yakın sığınmacının problemlerini farklı açılardan bakıp incelemek, kamuoyu ile paylaşmak, görülen problemlere çözüm üretmek ve çözüme katkıda bulunmak amacıyla bir sempozyum düzenlemeye karar verdik. Bugünde bu sempozyum icra ediliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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