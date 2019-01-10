Sığınmacıların Yaşları Ultrasonla Tespit Edilecek

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn genç sığınmacıların yaşının belirlenmesinde ultrason tekniğini kullanma imkanının test edildiğini açıkladı.

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn genç sığınmacıların yaşının belirlenmesinde ultrason tekniğini kullanma imkanının test edildiğini açıkladı. Spahn Neue Westfaelische gazetesine verdiği demeçte, "Hekimlerin genç göçmenlerin yaşının röntgenle belirlenmesinde çekingen davranmalarını anlayışla karşıladığını ancak gerçek yaşın iltica işlemleri ve muhtemel adli kovuşturmalar için de gerekli olduğunu" söyledi. Bakan yaş testi için bedene en az zarar veren yöntemi bulmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.



Jens Spahn Almanya Sağlık Bakanlığı'nın genç yetişkinlerinin yaşının ultrasonla tespit edilip edilemeyeceğini araştıran Fraunhofer Enstitüsü ile Saarland Üniversitesi tarafından yürütülen projeyi desteklediğini belirtti. Almanya Sağlık Bakanı, 2020 yılında sonuçlanmasını bekledikleri araştırma çalışmalarına 1 milyon Euro ayırdıklarını ve hekimlerin de onaylayabilecekleri bir yöntem bulmak zorunda olduklarını söyledi.



KONU CİNAYETLE GÜNDEME GELDİ



2017 yılının aralık ayında Almanya'nın Kandel kasabasında meydana gelen kanlı olay üzerine genç sığınmacıların gerçek yaşının belirlenmesiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti. Afgan olduğu tahmin edilen bir genç 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunarak 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Abdul D. Adlı fail 2016 yılında tek başına Almanya'ya gelmiş ve 15 yaşında olduğunu bildirmişti. Ancak gencin yaşını düşük gösterdiği şüphesi üzerine gencin yaşının cinayet sırasında 17,5, muhtemelen de 20'nin üzerinde olduğuna dair bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Ceza mahkemesi yaşı yüzde yüz tam olarak tespit edilemeyen sanığın gençlik ceza hukukuna göre yargılanmasına karar vermişti.

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