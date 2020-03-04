Sığınmacılarla polis arasında gerginlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığınmacılarla polis arasında gerginlik - Son Dakika

Sığınmacılarla polis arasında gerginlik

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı. Limana girmeye çalışan sığınmacılara polis engel oldu.

Sığınmacılarla polis arasında gerginlik

Midilli Adası, Yunanistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:15 Kaynak: AA
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