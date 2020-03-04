Sığınmacılarla polis arasında gerginlik - Son Dakika

Sığınmacılarla polis arasında gerginlik
6 saat önce
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:15 Kaynak: AA
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı. Limana girmeye çalışan sığınmacılara polis engel oldu.
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