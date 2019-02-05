Son Dakika Haberleri: Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Üretiyor

Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Üretiyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar gelecekleri için örüyor, dikiyor, takı yapıyor.

Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Üretiyor, System.String[]
Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar gelecekleri için örüyor, dikiyor, takı yapıyor. Ürünleri, Çankaya Belediyesinin sağladığı alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde satılan kadınlar, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kurulacak stantlar için hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nde kalan kadınlar, kendileri için kurulan atölyede yoğun olarak çalışıyor. Kadınlar, belediyenin alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde kurduğu stantlarda satışa sunulan ürünleri, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde kurulacak stantlar için hazırlıyor.

Atölye şefleri Fadime Yıldırım eşliğinde, örgü ören, takı yapan, dikiş diken kadınlar, atölyenin kendilerine terapi merkezi gibi geldiğini söylüyor. Ürettiklerinin satılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kadınlar, "İnsanların bizim ördüğümüz şapkayı, tasarladığımız kolyeyi beğenmesi çok keyifli. Satışlardan elde edilen gelir bize hem moral veriyor hem de ekonomik destek sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Satışlar, Çankaya Belediyesinin 9-15 Şubat tarihleri arasında Taurus Alışveriş Merkezinde kuracağı stantlarda gerçekleşecek.

Bağışlar Kadın Müdürlüğüne

Kadınlar ve çocukları için 40 kişi kapasiteli sığınmaevinde, güvenli ve şiddetten uzak barınma olanağı sağlanıyor. Psikolojik ve hukuki destek verilen, bünyesinde okul öncesi çocuklar için kreş bulunduran sığınmaevinde kalan okul dönemi çocuklarının da eğitim almaları sağlanıyor.

Her türlü kumaş, ip, boncuk gibi el işi malzemelerine talip olan kadınlara bağış yapmak isteyenlerin Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü (458 89 00/ 3501) aramaları gerekiyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sığınmaevinde Kalan Kadınlar Üretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]