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Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti

23.09.2021 12:00
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Madagaskar'da yerel medyada sığır hırsızları ile köylüler arasında çıkan çatışmada en az 46 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık 6 saat boyunca devam eden çatışmada jandarmanın da köylülere saldırganları geri püskürtmede yardımcı olduğu belirtilirken, baskını 120 silahlı saldırganın gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Madagaskar Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Marovitsika komünündeki Ambohitsohy ve Vohitsimbe köylerine 17 Eylül Cuma günü yerel saatle 05.00 sıralarında yaklaşık 120 silahlı saldırganın baskın düzenlediği bildirildi.

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Sığır hırsızları ile köylüler arasındaki çatışmada en az 46 kişi öldü

EN AZ 46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı grubun sığır çalmak üzere köylere saldırdığı belirtilerek, sığır hırsızları ve bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı, çatışmada en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medyaya yansıyan haberlerde de çatışmanın yaklaşık 6 saat boyunca devam ettiği ve jandarmanın da köylülere saldırganları geri püskürtmede yardımcı olduğu belirtildi.

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Sığır hırsızları ile köylüler arasındaki çatışmada en az 46 kişi öldü

SAVUNMA BAKANI FAİLLERİN ARANMASINI EMRETTİ

Söz konusu saldırının gerçekleştirildiği sıralarda ülkenin yine güneydoğu kesiminde yer alan Farafangana'ya da saldırı düzenlediği ifade edildi. Silahlı saldırganların, bölgede birkaç evi ateşe vererek büyük maddi hasara yol açtığı öğrenildi. Savunma Bakanı General Leon Rakotonirina'nın Farafangana'daki saldırıdan 1 gün sonra hasarı yerinde incelemek için bölgeye gittiği ve faillerin aranmasını emrettiği aktarıldı.

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Sığır hırsızları ile köylüler arasındaki çatışmada en az 46 kişi öldü

SORUŞTURMA YÜRÜTME KARARI ALINDI

Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan (CNIDH) 21 Eylül Salı günü yapılan açıklamada, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütme kararı alındığını kaydedilerek, "Böyle durumlarda insan haklarının daha iyi korunmasına yönelik önerilerde bulunmak amacıyla bu hassas alanda hüküm süren güvenlik ve bilgi unsurlarının bir araya getirilmesi gerekiyor" denildi. Öte yandan, Madagaskar'ın güneydoğu kırsalında sığır hırsızları ile köylüler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti

Madagaskar, Çatışma, Eylül, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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