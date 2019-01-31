Son Dakika Haberleri: Sığır Yetiştiriciler Birliği Anlaşma Yeniledi

Sığır Yetiştiriciler Birliği Anlaşma Yeniledi

1 saat önce

Erzincan Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Trabzon Kebir Süt ile her yıl yenilenen anlaşmamızı 2019 Yılı için de gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sığır Yetiştiriciler Birliği Anlaşma Yeniledi, System.String[]
Erzincan Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Trabzon Kebir Süt ile her yıl yenilenen anlaşmamızı 2019 Yılı için de gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Günay, Kebir süte gönderdikleri sütlerin yetiştiricilerden birliğin vasıtasıyla toplanıp çiğ süt analiz laboratuvarımızda gerekli test ve analizleri yapılarak gönderildiğini belirterek, "Kebir süt ile yapılan görüşmelerde günde en az 30 ton göndermek üzere anlaşma yapılmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Trabzon, Faruk Günay, Yaşar, Erzincan, Güncel
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