Sığırcık Kuşları Görsel Şölen Sundu
58 dakika önce
Sakarya kent merkezinde toplanan sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.
Sakarya kent merkezinde toplanan sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşlar dans edercesine uçması ilgiyle izlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:33 Kaynak: AA
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