Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşları Görsel Şölen Sundu

Sığırcık Kuşları Görsel Şölen Sundu

58 dakika önce

Sakarya kent merkezinde toplanan sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.

Sığırcık Kuşları Görsel Şölen Sundu, System.String[]
Sakarya kent merkezinde toplanan sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşlar dans edercesine uçması ilgiyle izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:33 Kaynak: AA

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