Sığırcık Kuşları Güzel Görüntü Oluşturdu
1 saat önce
Özalp ilçesinde ağaç dallarına konan sığırcık kuşları güzel görüntü oluşturdu.
Özalp
ilçesinde ağaç dallarına konan sığırcık kuşları güzel görüntü oluşturdu.
Kentte yüzlerce sığırcık kuşu, çevredeki ağaç dalları ve çatılara kondu.
Zaman zaman gökyüzünde aynı anda kanat çırparak güzel figürler oluşturan kuşlar, vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ağaç dallarındaki kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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