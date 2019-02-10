Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarından Görsel Şölen

Sığırcık Kuşlarından Görsel Şölen

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Sığırcık Kuşlarından Görsel Şölen, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Gün içerisinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin dikkatini çekti. Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşlar, sığırcıkların baharın habercisi olduğunu dile getirerek, "Buna çok sevindik. Aylardır soğuk havalardan dolayı zor günler yaşıyoruz. Bugün kuşların gelmesi, soğukların biteceğine işaret ediyor" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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