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Sığırcık kuşlarından görsel şölen

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Sığırcık kuşlarından görsel şölen, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekiyor. Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek, görenlere gösteri sunan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Kuşların her akşam sunduğu görsel şölen, havanın kararmasıyla kuşların gözden kaybolmasıyla sona eriyor.

(Ersan Erdoğan/İHA)

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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