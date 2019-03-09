Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen

Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen

1 saat önce

Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen, System.String[]
Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Kuşların gökyüzünde kendine has uçma şekilleri ve zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek yaptıkları gösteri güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği görsel şölen, kuşların dağılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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