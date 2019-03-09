Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen
58 dakika önce
Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.
Erzurum
'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Kuşların gökyüzünde kendine has uçma şekilleri ve zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek yaptıkları gösteri güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşların ilgiyle izlediği görsel şölen, kuşların dağılmasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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