Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen

Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen

58 dakika önce

Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Erzurum'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Kuşların gökyüzünde kendine has uçma şekilleri ve zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek yaptıkları gösteri güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların ilgiyle izlediği görsel şölen, kuşların dağılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor

FOX TV'nin Dizisi Vurgun, Erken Final Yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 23:40:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarından Gün Batımında Görsel Şölen
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]