Sığırcık kuşlarının dansı - Son Dakika
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Sığırcık kuşlarının dansı

6 saat önce

Sığırcık kuşlarının dansıAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

Sığırcık kuşlarının dansı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.

Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları, çevredekilerin ilgisini çekti. Mahalle sakinlerinden Bilal Ergün, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.

Sığırcık kuşlarının dansı

Bilal Ergün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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