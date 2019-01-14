Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi

52 dakika önce

Sakarya kent merkezinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Sığırcık Kuşlarının Dansı Büyüledi, System.String[]
Sakarya kent merkezinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Akşam saatlerinde kent merkezine akın eden yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenlerin dikkatini çekti.

Farklı şekiller oluşturarak zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların kent merkezinin farklı bölgelerine giderek dans edercesine uçması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kuşların görsel şölenine şahit olan vatandaşların bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Atatürk Bulvarı'ndaki ağaçların dallarına tüneyen sığırcıklar, çıkardıkları seslerle de dikkatleri üzerlerine toplamayı başardı.

Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyen vatandaşlardan Erdal Sarıbuğa, kuşların güzel görüntüler sergilediğini söyledi.

Son zamanlarda sosyal medyada bu tür görüntüleri çok izlediğini belirten Sarıbuğa, "Görüntüler benim de hoşuma gidince sosyal medyaya koymak için çekim yaptım. Güzel görüntüler." diye konuştu.

İbrahim İşçi de güzel bir ortamın oluştuğunu ve kuşların dansının insana tebessüm ettirdiğini söyledi.

Türk toplumunun hayvanlara değer verdiğini dile getiren İşçi, "Çok güzel görüntüler. Allah insanlara topluma ne güzel bir hikmet sunmuş. Bunu değerlendirmek bizlere düşmüş." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:26 Kaynak: AA

İşçi, Sakarya, Güncel
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