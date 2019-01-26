Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarının Dansı Görenleri Büyüledi

Sığırcık Kuşlarının Dansı Görenleri Büyüledi

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sığırcık Kuşlarının Dansı Görenleri Büyüledi, System.String[]
Taksim Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Taksim Meydanı'nda sığırcık kuşlarının gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşturduğu görüntü vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gökyüzünde adeta dans eden kuşların kartpostallık görüntüsü kameralara yansıdı.Vatandaşlar ise görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

Taksim, Güncel
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