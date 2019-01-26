Sığırcık Kuşlarının Dansı Görenleri Hayran Bıraktı
1 saat önce
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri hayran bıraktıİSTANBUL - Taksim Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sığırcık kuşlarının dansı görenleri hayran bıraktı
İSTANBUL - Taksim
Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Taksim Meydanı'nda sığırcık kuşlarının gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşturduğu görüntü vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gökyüzünde adeta dans eden kuşların kartpostallık görüntüsü kameralara yansıdı. Vatandaşlar ise görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
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