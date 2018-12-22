Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Böyle Görüntülendi

Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Böyle Görüntülendi

3 saat önce

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendiNEVŞEHİR - Nevşehir'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans kendisine hayran bıraktı.

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans kendisine hayran bıraktı.
Nevşehir'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bırakırken, adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, Nevşehir'de birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları vatandaşların ilgisini çekti. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, vatandaşlar cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Havada bir süre kalan binlerce sığırcık kuşu daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

Nevşehir, Genel
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