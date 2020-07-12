Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti - Son Dakika

Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti

Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti -Sığırcık kuşu yuvaya giren 1 metrelik yılan kameralara yakalandı -Yavrularını korumak için kendini siper etse de başarılı olamadı -Yılanla 1 saat mücadele eden sığırcık kuşu 1 yavru ve 2 yumurtasından oldu Kocaeli'nin...

Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti

Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak

-Sığırcık kuşu yuvaya giren 1 metrelik yılan kameralara yakalandı

-Yavrularını korumak için kendini siper etse de başarılı olamadı

-Yılanla 1 saat mücadele eden sığırcık kuşu 1 yavru ve 2 yumurtasından oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi'nde sığırcık kuşunun yavrularını korumak için yuvasına giren 1 metrelik yılanla mücadelesi kamera böyle yansıdı.

Kartepe Uzuntarla mevkiinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi'ndeki kuş yuvaları, doğada ayakta kalma mücadelesine sahne oldu. Doğal Yaşam Merkezi görevlilerince yapılan ve yavruları ile içeride bul sığırcık kuşu yuvasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda damlalı su yılanı girdi. Yılanı fark eden sığırcık kuşu, yavrularını ve yumurtalarını korumak için yılanla mücadele etmeye başladı. Sığırcık kuşunun altında bulunan yumurta ve yavrulara saldıran yılan ise önce bir yavruyu ağzına aldı.

Yılanla anne sığırcık kuşunun mücadelesi kameraya yansıdı

Yavrusunu yılanın ağzında gören sığırcık kuşu, dakikalarca yılanı gagalayarak yavrusunu kurtarmaya çalıştı. Yuvayı gözlemlemek için yerleştirilen kameraya yansıyan anne yavru ile yılanın mücadelesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüntülerde, yavruları için hayatını tehlikeye atan anne sığırcık kuşu, yuvaya giren yılan ile dakikalarca çırpınarak mücadele ediyor. Sığırcık kuşunun saldırılarına rağmen, yılan ise ağzına aldığı yavruyu yutmaya çalışıyor.

Yılan girdiği yuvadan 2 yumurta ve bir yavru ile ayrıldı

Sığırcık kuşunun saldırılarına aldırış etmeyen damlalı su yılanı ise ağzına aldığı 2 yumurta ve bir yavru kuş ile 45 dakikanın sonunda yuvadan hızla ayrılıyor. Anne sığırcık kuşu ise kalan yumurtalar ve yavruları ile yuvada kalmaya devam ediyor.

53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor

Öte yandan 4 bin dönüm alandan oluşa Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındırıyor. Ala geyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok tür park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Vatandaşlar, 53 farklı türden hayvanı doğal yaşamlarında ziyaret edebiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede ayrıca 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor.

Kocaeli, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:43 Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığırcık kuşu yavrularını korumak için yılanla böyle mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]