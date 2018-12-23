Sığırcıklardan Görsel Şölen - Sakarya
58 dakika önce
Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.
Sakarya
semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu. Adapazarı
ilçesinde sığırcıkların, gün batımında uyum içeresinde uçmasıyla farklı şekiller ortaya çıktı.
Gökyüzünde dans edercesine hareket eden kuşlar, izleyenlere görsel şölen sundu.
Sığırcıkların "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görsel şölen, havanın kararmasıyla son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:26 Kaynak: AA
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