Sığırcıkların birlikte uçuşu, göz kamaştırdı - Son Dakika

DENİZLİ'de, binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki hareketleri, seyir zevki yaratan görüntüler ortaya çıkardı.

Merkezefendi ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde adeta dans eder gibi uçması, görenlerin ilgisini çekti. Uyum içerisinde uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde görsel şölen yaşattı. Hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü, uzun süre gökyüzünden kaldıktan sonra, gözden kayboldu.