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Sığırcıkların "dansı"

6 saat önce

Sığırcıkların gök yüzünde sürü halinde süzülmesi Drone destekli görüntü Sığırcıkların geceyi geçirmek için sazlık alana sürü halinde konmaları Muş'ta, sığırcık kuşlarının, gökyüzünde sergilediği birbirinden ilginç hareketlerle görsel şölen sundu.

Sığırcıkların gök yüzünde sürü halinde süzülmesi

Drone destekli görüntü

Sığırcıkların geceyi geçirmek için sazlık alana sürü halinde konmaları Muş'ta, sığırcık kuşlarının, gökyüzünde sergilediği birbirinden ilginç hareketlerle görsel şölen sundu.

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sıcak bölgelere göç eden sığırcık kuşları akşam saatleri yaklaştığında sürü halinde sazlık alanlarda uçarak birbirinden ilginç hareketler sergiliyor.

Sığırcıkların dansı

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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