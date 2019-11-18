Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sıcak bölgelere göç eden sığırcık kuşları akşam saatleri yaklaştığında sürü halinde sazlık alanlarda uçarak birbirinden ilginç hareketler sergiliyor.

Sığırcıkların geceyi geçirmek için sazlık alana sürü halinde konmaları Muş 'ta, sığırcık kuşlarının, gökyüzünde sergilediği birbirinden ilginç hareketlerle görsel şölen sundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var