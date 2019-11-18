Sığırcıkların "dansı"
6 saat önce
Sığırcıkların gök yüzünde sürü halinde süzülmesi Drone destekli görüntü Sığırcıkların geceyi geçirmek için sazlık alana sürü halinde konmaları Muş'ta, sığırcık kuşlarının, gökyüzünde sergilediği birbirinden ilginç hareketlerle görsel şölen sundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Sığırcıkların gök yüzünde sürü halinde süzülmesi
Drone destekli görüntü
Sığırcıkların geceyi geçirmek için sazlık alana sürü halinde konmaları Muş'ta, sığırcık kuşlarının, gökyüzünde sergilediği birbirinden ilginç hareketlerle görsel şölen sundu.
Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle sıcak bölgelere göç eden sığırcık kuşları akşam saatleri yaklaştığında sürü halinde sazlık alanlarda uçarak birbirinden ilginç hareketler sergiliyor.
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