Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı - Son Dakika

Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı

6 saat önce

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Süleymanpaşa semalarında uçtu.

Bir çatıdan diğerine konan sığırcık kuşlarının ahenkli hareketlerini kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen doğal gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.

Sığırcıkların dansı izleyenlere görsel şölen yaşattı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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