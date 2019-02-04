Sığırcıkların Gökyüzünde Dansı
1 saat önce
DİYARBAKIR'da binlerce sığırcık kuşunun sabahın ilk ışıklarında tarım arazilerinde beslendikten sonra gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı.
DİYARBAKIR'da binlerce sığırcık kuşunun sabahın ilk ışıklarında tarım arazilerinde beslendikten sonra gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı.
Sürü halinde dolaşan sığırcık kuşları, Diyarbakır
'da sabah erken saatlerinde görüldü. Sürü halinde tarım arazilerinde beslenen binlerce sığırcık, ardından gökyüzünde uyum içerisinde dakikalara kanat çırptı. Beslendikten sonra güneşin ilk ışıklarıyla gökyüzünde çeşitli figürler oluşturan sığırcık kuşları, izleyenleri hayran bıraktı.
- Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:36 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi