Son Dakika Haberleri: Sığırcıkların Gökyüzünde Dansı -

Sığırcıkların Gökyüzünde Dansı -

1 saat önce

Diyarbakır'da binlerce sığırcık kuşunun sabahın ilk ışıklarında tarım arazilerinde beslendikten sonra gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı.

Sığırcıkların Gökyüzünde Dansı -, System.String[]
Diyarbakır'da binlerce sığırcık kuşunun sabahın ilk ışıklarında tarım arazilerinde beslendikten sonra gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı. Sürü halinde dolaşan sığırcık kuşları, Diyarbakır'da sabah erken saatlerinde görüldü. Sürü halinde tarım arazilerinde beslenen binlerce sığırcık, ardından gökyüzünde uyum içerisinde dakikalara kanat çırptı. Beslendikten sonra güneşin ilk ışıklarıyla gökyüzünde çeşitli figürler oluşturan sığırcık kuşları, izleyenleri hayran bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

Sabah, Diyarbakır, Güncel
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