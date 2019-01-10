Sığırcıkların Gökyüzünde Etkileyen Dansı
2 saat önce
Beylikdüzü'nde günün ilk ışıkları ile harekete geçen Sığırcık sürüsünün adeta dans eder gibi grup halindeki hareketleri görsel şova dönüşüyor.
Beylikdüzü
'nde günün ilk ışıkları ile harekete geçen Sığırcık sürüsünün adeta dans eder gibi grup halindeki hareketleri görsel şova dönüşüyor.
Günün ilk ışıklarında Sığırcık sürüsü Beylikdüzü semalarında hep birlikte harekete geçiyor. Kuşların birlikte kara bir bulut gibi dans edercesine hareketi görsel bir şova dönüşüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
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