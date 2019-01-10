Son Dakika Haberleri: Sığırcıkların Gökyüzünde Etkileyen Dansı

Sığırcıkların Gökyüzünde Etkileyen Dansı

2 saat önce

Beylikdüzü'nde günün ilk ışıkları ile harekete geçen Sığırcık sürüsünün adeta dans eder gibi grup halindeki hareketleri görsel şova dönüşüyor.

Sığırcıkların Gökyüzünde Etkileyen Dansı, System.String[]
Beylikdüzü'nde günün ilk ışıkları ile harekete geçen Sığırcık sürüsünün adeta dans eder gibi grup halindeki hareketleri görsel şova dönüşüyor.

Günün ilk ışıklarında Sığırcık sürüsü Beylikdüzü semalarında hep birlikte harekete geçiyor. Kuşların birlikte kara bir bulut gibi dans edercesine hareketi görsel bir şova dönüşüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil Devi 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:12:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sığırcıkların Gökyüzünde Etkileyen Dansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]