Sığırcıkların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika

Sığırcıkların gökyüzünde muhteşem dansı
6 saat önce
Beylikdüzü semalarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı görenleri mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
Beylikdüzü semalarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı görenleri mest etti.
Beylikdüzü semalarında gün batımında sürüler halinde toplanan sığırcık kuşlarının muhteşem dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Birlikte uçarken adeta gökyüzünde süzülen kuşların eşsiz güzellikteki dansı ve gün batımı muhteşem görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde adeta dans eden kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi. - İSTANBUL
Son Dakika Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor