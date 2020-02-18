Sığırcıkların gökyüzünde muhteşem dansı - Son Dakika
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Sığırcıkların gökyüzünde muhteşem dansı

6 saat önce

Beylikdüzü semalarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı görenleri mest etti.

Sığırcıkların gökyüzünde muhteşem dansı, System.String[]

Beylikdüzü semalarında sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı görenleri mest etti.


Beylikdüzü semalarında gün batımında sürüler halinde toplanan sığırcık kuşlarının muhteşem dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Birlikte uçarken adeta gökyüzünde süzülen kuşların eşsiz güzellikteki dansı ve gün batımı muhteşem görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde adeta dans eden kuşları gören vatandaşlar hem izledi hem de görüntüledi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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