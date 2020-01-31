Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı

6 saat önce

Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı, System.String[]

Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.


Kış mevsiminde sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında gözüktü. Sığırcıkların uyum içinde hareket etmesi görsel şölen oluşturdu. Ortaya renkli görüntüler çıkaran sığırcıklar, çatılara ve ağaçlara konarak ortadan kayboldu. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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