Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı
6 saat önce
Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.
Kış mevsiminde sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında gözüktü. Sığırcıkların uyum içinde hareket etmesi görsel şölen oluşturdu. Ortaya renkli görüntüler çıkaran sığırcıklar, çatılara ve ağaçlara konarak ortadan kayboldu. - İSTANBUL
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