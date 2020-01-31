Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı

11 dakika önce

Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında binlerce sığırcık kuşunun dansı kameralara yansıdı.

Kış mevsiminde sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerinde Beylikdüzü semalarında gözüktü. Sığırcıkların uyum içinde hareket etmesi görsel şölen oluşturdu. Ortaya renkli görüntüler çıkaran sığırcıklar, çatılara ve ağaçlara konarak ortadan kayboldu.

(İHA)

Sığırcıkların gökyüzündeki dansı

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemini açıkladı
Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 13:11:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığırcıkların gökyüzündeki dansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]