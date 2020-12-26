Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Yeniçağa Gölü çevresinde bir araya gelen sığırcıkların sunduğu görsel şölen, görenleri hayran bıraktı.
Sığırcıkların dansı, D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara- İstanbul güzergahında ilerleyen sürücülerin de ilgisini çekti.
Çevredekiler, sığırcıkların sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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