Sığırcıkların Görsel Şöleni

Kırklareli'nde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.

Kırklareli'nde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.



Kent merkezi üzerinde uçan binlerce kuş dans edercesine hareketler sergiledi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sığırcık kuşlarının şölenini vatandaşlarda cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı sürücülerde araçlarını park ederek kuşları izlemesi dikkat çekti.



Gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık kuşu, yaptıkları uçuşla görsel bir şov sundu.



Yaklaşık 1 saat gökyüzünde uçuşan sığırcıklar bir süre sonra gözden kayboldu.



Vatandaşlardan Berkay Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların görsel şölenini ilgiyle izlediklerini söyledi.



Daha önceden böyle bir kuş topluluğuna hiç denk gelmediğini ifade eden Çamlı, görsel şöleni de cep telefonlarıyla kaydettiklerini ifade etti.



Kuşların yaklaşık 1 saat gökyüzünde bir birinden güzel hareketler sergilediğini anlatan Çamlı, kuşların dansının kendilerine hayran bıraktığını sözlerine ekledi.

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