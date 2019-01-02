Son Dakika Haberleri: Sığırcıkların Ölümüne Soğuk Hava Neden Oluyor"

Sığırcıkların Ölümüne Soğuk Hava Neden Oluyor"

1 saat önce

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sığırcık ölümlerinin soğuk havadan kaynaklandığını bildirdi.

Sığırcıkların Ölümüne Soğuk Hava Neden Oluyor
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sığırcık ölümlerinin soğuk havadan kaynaklandığını bildirdi.

Müdürlüğün açıklamasında, Avrupa'da etkili kar ve soğuk havadan olumsuz etkilenen sığırcıkların Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

Sığırcıkların sert kış şartlarına dayanıklı olmadıkları anlatılan açıklamada, "Özellikle sığırcıklar sürüler halinde hareket ederler ve böcek, tahıl ve meyvelerle beslenirler. Aşırı kar yağışı ve soğuk olduğu zaman kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekmekte ve kuşların bir kısmı ölmektedir. Hayatta kalanlar ise beslenmek için zamanla daha sıcak ülkelere göç etmektedirler." denildi.

Bugünlerde Kastamonu, Bursa Karacabey, Edirne, Kırklareli, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, İtalya, Romanya ve İsveç'te özellikle sığırcıklarda görülen toplu ölümlerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne ve Kastamonu'da ölü kuşlardan alınan numunelerde kuşlarda herhangi lezyon olmadığı, pestisitler yönünden toksit madde ve avıanInfluenza ve newcastle hastalığı olmadığı, sindirim ve üst solunum yollarında herhangi bir nefroza rastlanmazken kuşların kursaklarının boş olduğu görülmüş, açlık ve soğuktan kaynaklı ölümler olduğu tespit edilmiştir.


Bu araştırmalar kuşların aç olmalarından dolayı soğuğa yenildiklerini göstermektedir. Şu an şehrimizde binlerce sığırcık var. Gökyüzündeki danslarını da görüyoruz her akşam. Bu kuşlardan aç olanlar ve direncini kaybedenler ölüyor. Tedirginlik yaratacak bir durum söz konusu değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:22 Kaynak: AA

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