Son Dakika Haberleri: Sığla nedir?
Son Dakika TV Haber

Sığla nedir?

12 dakika önce

Her Pazar 13.45'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Köyceğiz.

">
Her Pazar 13.45'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Köyceğiz. Köyceğiz'in plajlarını ve doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, bölgenin meşhur ürünlerine de değinmeden duramadı. Balıyla ünlü olan Köyceğiz'de şifa kaynağı doğal bir üründen de bahsetti. Bir yağ olan sığlanın faydalarını saymakla bitmez. İşte mucizevi yağ sığla…
Mert Savaş, Köyceğiz, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti el ele tutuşarak gezdi İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çektirdikleri 18 yıl önceki fotoğrafı yayımladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sığla nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]