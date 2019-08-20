Sığla nedir?
12 dakika önce
Her Pazar 13.45'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş'ın şimdiki durağı Köyceğiz.
Her Pazar 13.45'te yayınlanan Rehber programında, sunucumuz Mert Savaş
'ın şimdiki durağı Köyceğiz. Köyceğiz'in plajlarını ve doğal güzelliklerini görüntüleyen Savaş, bölgenin meşhur ürünlerine de değinmeden duramadı. Balıyla ünlü olan Köyceğiz'de şifa kaynağı doğal bir üründen de bahsetti. Bir yağ olan sığlanın faydalarını saymakla bitmez. İşte mucizevi yağ sığla…
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:00
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