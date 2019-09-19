SIGN İstanbul 2019 kapılarını açtı

21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı, Tüyap İstanbul'da başladı.

Fuara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Dünyası, 400 milyon liralık ticaret hedefiyle Tüyap İstanbul'da buluştu. Alanında Avrasya'nın en büyüğü olan SIGN İstanbul, 30 ülkeden 350 firmanın katılımıyla başladı.

Tarsus Turkey tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen fuarda "Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, LED & LED Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon" ana başlıkları altında en yeni teknolojiler bir arada sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörünün son 20 yıl içinde en hızlı değişen sektörlerden birisi olduğunu belirterek, SIGN İstanbul fuarının da bu değişimle uyumlu biçimde büyümesini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu yıl ilk defa Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuar alanına özel bir sokak kurduklarının bilgisini paylaşan Aytemur, gelecek yıllarda promosyon sektörünün endüstriyel reklam alanının önemli bir parçası olarak SIGN İstanbul ile birlikte yoluna devam edeceğine inandığını bildirdi.

Sergilenen ürün çeşitliliği ile endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörünün Avrasya'daki en önemli buluşma adresi olan SIGN İstanbul 2019'u, dört gün boyunca yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 profesyonel iş insanının takip etmesi bekleniyor.

Yeni teknolojilerin yanı sıra önemli etkinliklere de ev sahipliği yapan fuarda Marketing Türkiye konferansları, katılımcı firma yetkililerin ve sektör duayenlerinin birikimlerini paylaştığı özel oturumlar düzenleniyor.

Ayrıca bu yıl SIGN İstanbul ziyaretçilerini, bilgilendirici konferansların yanı sıra katılımcı firmalardan çeşitli sürpriz hediyeler de bekliyor olacak. Yine yoğun bir ilgi ve heyecanla takip edilen, birbirinden ilginç araç kaplama uygulamaları ile 3 boyutlu yeni nesil yazıcıların ürettiği objeler de SIGN İstanbul 2019 boyunca, ziyaretçilerle buluşacak.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in de desteklediği SIGN İstanbul 2019, 22 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.