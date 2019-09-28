SIGN İstanbul 2019 sona erdi

Tüyap İstanbul'da gerçekleştirilen 21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı tamamlandı.

Fuara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır'ın da aralarında olduğu 21 ülkeden 300'e yakın katılımcı firmanın toplam brüt 30 bin metrekare alanda stantlarıyla yer aldığı fuar, bu yıl ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artışa imza attı.

3 bin 296'sı yurt dışından olmak üzere toplam 23 bin 516 ziyaretçiyi ağırlayan SIGN İstanbul 2019, endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasında fuarcılığın çıtasını yukarı taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Bozkurt, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Hosted Buyer programı ile Anadolu'nun dört bir tarafından büyük satın almacıları da fuara getirdiklerini belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında rekor artışa sahne olan SIGN İstanbul'da katılımcı firmalar, kendilerine yeni satış kanalları oluşturdu. Fuar süresince milyonlarca liralık makine satışı gerçekleşti. Pek çok katılımcı yeni iş birliği anlaşmasına imza attı. Özetle SIGN İstanbul, bu yıl da sektörüne umut oldu." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, bu yıl ki SIGN İstanbul'un ziyaretçilerden en fazla ilgi gören alanlarından birisi de "Promosyon Sokağı" oldu.

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuara kurulan sokakta, 20 milyar liralık pazarı temsil eden promosyon firmaları, özellikle dijital baskı teknolojileri kullanılarak farklı pek çok materyalden üretilen yeni tasarımlarını SIGN İstanbul ziyaretçileriyle buluşturdu.

SIGN İstanbul 2019'da "Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, LED & LED Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon" ana başlıkları altında en yeni teknolojiler bir arada sergilenirken, bu yıl ki fuar "Marketing Türkiye" konferanslarına ve sektör duayenlerinin birikimlerini aktardığı ilham verici oturumlara da ev sahipliği yaptı.

"Trendler Üzerinden Geleceği Konuşmak", "Girişimcinin Müşteriye Sunacağı Değer Önerisi" ve "İşleri Farklılaştırarak Karlılığı Artırmak" gibi ana başlıklar altında gerçekleşen konferans ve oturumlar ile 21. SIGN İstanbul Fuarı'na katılan ve fuarı ziyaret eden sektör profesyonelleri bilgi sahibi oldu.