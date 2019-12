Sign of the City Awards 2019 sahiplerini buldu - Son Dakika

Şehirlere yaşam değeri katan, geliştiren, değiştiren projelerin ödüllendirildiği 'Sign of the City Awards 2019' görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi'nin öncülüğünde, 6 yıl önce gayrimenkul ve inşaat sektörünü teşvik etmek üzere yola çıkan ve bu süre içerisinde Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen; Sign of the City Awards töreni Beşiktaş Swissotel The Bosphorus'da gerçekleşti.

ALANINDA UZMAN JÜRİ ÜYELERİ TARAFINDAN BELİRLENDİ

En İyi Konut Projeleri, En İyi Ticari Projeler, En İyi Hizmet Yapıları, Kent, Mimarlık ve Etkileşim, İletişim ve Yönetim başlıklı 5 ana kategori altında tamamlanan ve devam eden projelerde kazananlar, Türkiye'nin kendi alanlarında seçkin isimlerinden oluşan jürisi tarafından belirlendi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKAN YARDIMCISI FATMA VARANK: GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HAYAL KURMAKLA BAŞLAR

Törenin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sözlerine ödül töreninin inşaat ve gayrimenkul sektörüne heyecan, enerji ve motivasyon katacağını düşündüğünü dile getirerek başladı. Demirören Medya Grubu olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Varank, "Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı, kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. Her düşünce hayallerle birlikte şehre işlenir. Kimliğimizi, kültürümüzü hayat biçimimizi şehirlere yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Bu vesile ile ödüle layık görülen tüm projeleri ve firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

DEMİRÖREN MEDYA GAZETELERDEN SORUMLU TİCARİ GRUP BAŞKANI EMRAH KURTOĞLU: KATILIMCILARIMIZA ULUSLARARASI BİR ORTAMDA TANITIM İMKANI SUNDUK

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise yaptığı konuşmada, yarışmanın sektör içindeki önemine dikkat çekerek, "Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Hürriyet Gazetesi önderliğinde bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Sign of the City Ödülleri ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük. Hepinizin bildiği gibi 2019 yılı itibariyle bulunduğumuz coğrafyanın koşulları ve küresel ekonomideki belirsizlikler pek çok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki ticari faaliyetlerde de yavaşlamaya neden oldu. İnşaat sektörünün Türk ekonomisindeki kritik önemi nedeniyle bu yavaşlamadan tüm sektörler etkilendi. Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk" dedi.

JLL YÖNETİM KURULU BAŞKANI AVİ ALKAŞ: BAŞARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ KADAR GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ

Heyecan ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getiren Alkaş JLL Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Altı senedir sürdürdüğümüz Hürriyet Sign of the City Jürisi'nin devamının sağlandığını görmek ve bu devamlılığın geleceğe de taşınacağının umudunu bulmak çok keyif verici. Bu ödüller, sektörümüzün başarılı örneklerini, sektöre yön veren farklı uygulamalarını vurguladığı için çok önemsediğimiz bir çabanın sonucunda ortaya çıkan ödüllerdir. Dolayısıyla başarının ödüllendirilmesi kadar güzel bir şey olamaz" dedi.

KENT TASARIMCISI PROF. DR. GÜZİN KONUK: SIGN OF THE CITY SEKTÖRÜN BULUŞTUĞU TEK PLATFORM

Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreninin sektörün buluştuğu en güzel ve tek platform olduğunun altını çizen Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, "Gayrimenkulle ilişkili bütün kentsel projelerin yarıştığı, değere konduğu güzel bir ortam" dedi. Jüri eş başkanı Prof Dr. Suha Özkan ya da World Architecture Community Kurucu Başkanı ise "Bizler insan çevresinin güzelleşmesinin gayrimenkul aracılığıyla olacağını düşünüyoruz. Özellikle kentlerde yer alan bir grubuz. Dolayısıyla çevrenin güzelleşmesi, oradaki mimarlığın iyi kullanılmasıyla olabiliyor. Gayrimenkule yapılacak her türlü değerlendirme yüceltme güzelleştirme bu ödülün bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

AVRUPA KONUTLARI SATIŞ KOORDİNATÖRÜ VAROL TEZMEN: SEKTÖRÜ DESTEKLEYEN VE TEŞVİK EDEN BİR TÖREN

Sign of the City ödüllerinin sektöre katkısının çok önemli bir rolü olduğunu söyleyen Avrupa Konutları Satış ve Pazarlama Koordinatörü Varol Tezmen ise "Türkiye'nin son 10 yılında çok ciddi ve güzel projeler üretildi. Bu projelerin desteklenmesi açısından bu ödül töreni çok önemli. Bu tören Türkiye'de ilk defa yapılan bir tören. O yüzden sektörü destekleyici ve teşvik edici bir unsur olarak ortaya çıktı. Sektör olarak devamının gelmesini de istiyoruz" dedi.

E=MC2 'YE BÜYÜK ÖDÜL

Birbirinden seçkin projelerin katıldığı yarışmaya kurucu başkanlığını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yaptığı Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, kurulmasında son aşamalara gelinen Temel Bilimler Üniversitesi E=MC2 formülünden esinlenerek hazırlanan mimari projesi ile katıldı. Vakıf, aylardır süren titiz çalışmalar ve uzun süreçler sonunda sektörün en prestijli yarışması olan Sign of the City Awards 'ta En İyi Endüstriyel/ Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler kategorisinde ödül kazandı. Vakfın kurucu başkanı olan ve halen Mütevelli Heyeti başkanlığı görevini sürdüren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı "Bu proje öncelikle bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfımız bilgi geliştirmek uğruna Temel Bilimler alanında spesifik bir üniversite kuruyor. Tüm mütevelli heyetimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"HÜRRİYET AİLESİ'NE TEŞEKKÜRLER"

Sektörün bu bunalımlı döneminde böyle bir yarışma yapıldığı için, sektöre artı değer katıldığını söyleyen Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Sign of the City Jüri Üyesi Nuh Acar, "Gerek proje yapanlar gerek inşaat üretenler için yeni bir heyecan ve yeni bir güzellik olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hürriyet Ailesi'ne bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

SotCA 2019 Kazananlar

• En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut – Tamamlanmış Projeler

3S Firuze Konakları- 3s Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. – Ergün Mimarlık Ltd. Şti

Ödül Veren: KONUTDER Başkanı Altan Elmas

En İyi Konut – Devam Eden Projeler

Mesa Orman- Mesa Mesken San. A.Ş. - İki Design

Ödül Veren: KONUTDER Başkanı Altan Elmas

En İyi Müstakil Konut-Tamamlanmış Projeler

Kendo Kemer Evleri Sitesi- Kendo Gayrimenkul Geliştirme ve Tic. A.Ş. – Boran Ekinci Mimarlık

Ödül Veren: EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy

En İyi Müstakil Konut-Devam Eden Projeler

ID Bodrum-Öztek Yapı A.Ş.

Ödül Veren: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç

En İyi Rezidans-Tamamlanmış Projeler

Modda Bayraklı- Ontan Müh. Mim. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Kaan Dinkçi

Ödül Veren: İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik

En İyi Rezidans-Devam Eden Projeler

Antwell - Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yeni Mimari Mustafa Kaan Özdoğan

Ödül Veren: Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar

• En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis – Devam Eden Projeler

Digitech Ofis Binası- DIGITECH LTD.-Burak Türsoy Mimarlık

Ödül Veren: Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu

En İyi AVM– Tamamlanmış Projeler

M1 Adana - Metro Properties & Fiba Commercial Properties - L35

Ödül Veren: Alkaş Gayrimenkul & JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş

En İyi Endüstriyel/ Lojistik Yapı– Tamamlanmış Projeler (2 Ödül)

Reysas GYO Orhanlı 6- Reysaş GYO – Küp Proje Mimarlık Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Metgin Lojistik Binası-Metgin Ltd. – Ahmet Akbil, Burak Türsoy

Ödül Veren: Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu

En İyi Endüstriyel/ Lojistik Yapı– Devam Eden Projeler (2 Ödül)

İstim Tuzla – Kadimyapı Betacons Adi Ortaklığı-Mostaryapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Lmt. Şirketi

Star Of Bosphorus Data Center - Star Of Bosphorus Bilgi Tekn. San. ve Tic. A.Ş., Çelik İnşaat ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd.Şti. – Civaoğlu Mimarlık Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.

Ödül Veren: Hürriyet Yazarı Sedat Ergin

• En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Eğitim Binası/ Kampüsü– Tamamlanmış Projeler

T.C. Şırnak Üniversitesi Yerleşkesi- T.C. Şırnak Üniversitesi TOKİ/Öz Aras&Girişimciler&Didoray İş Ortaklığı - TH ve İdil Mimarlık Şehircilik LTD. Şti.

Ödül Veren: GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin

En İyi Eğitim Binası/ Kampüsü– Devam Eden Projeler

En İyi Eğitim Binası/ Kampüsü– Devam Eden Projeler

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Üniversitesi - Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı - San. ve Tic. Ltd. Şti. Mana Tasarım - Mevlüt Öztürk/ Su Dizayn - Birsu Altınışık - Tolga Altınışık

Ödül Veren: İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Tamamlanmış Projeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Mimar Erden Güven-Eg Mimarlık Planlama ve Kentsel Tasarım

Ödül Veren: Hürriyet Yayın Direktörü Emre Oral

En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler

Darulaceze Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Tesis Projesi- T.C. Darülaceze Başkanlığı- Tage Mimarlık Evren Şerbetçi Kaya

Ödül Veren: Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya

En İyi Turizm Hizmet Yapıları– Tamamlanmış Projeler

Hışva Han Restorasyonu Restoran ve Otel- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Metin Keskin Mimarlık Kutay Mühendislik Müteahhitlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ödül Veren: Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya

• Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Tamamlanmış Projeler

İyzico- Çamlıca İnşaat-Alataş Architecture And Consulting Ahmet Alataş

Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk

En İyi Mimari Tasarım (Özel Sektör) – Devam Eden Projeler

Sinpaş Finans Şehir-Sinpaş GYO –TECE Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk

Genç Mimar Teşvik– Tamamlanmış Projeler

Karacabey Ziraat Odası Başkanlığı Yeni Hizmet Binası – D 211 Mimarlık – Ömer Ülker

Ödül Veren: Jüri Eş Başkanı Güzin Konuk

Genç Mimar Teşvik– Devam Eden Projeler

Mardin Camii – Gizem Yazıcı

Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan

En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler

Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı- İzmir Büyükşehir Belediyesi – Ocado Mimarlık Solida Peyzaj Mimarlığı Ata Peyzaj Mimarlığı

Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan

En İyi Kentsel Dönüşüm– Devam Eden Projeler

Sur Yapı Antalya – Sur Yapı Endüstri San. ve Tic. A.Ş. – BFTA Mimarlık Özer Ürger Mimarlık

Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi (3 Ödül)

Tarihi Kemeraltı'nın Yeniden Keşfi-TARKEM

Ödül Veren: World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan

Tarihi Eski Belediye Binasının ve Çevresinin Turizme Kazandırılması-Talas Belediyesi- Sinan Restorasyon Rehabilitasyon Mimarlık

Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi- Açıkkol Mimarlık - Yüksel Restorasyon Yapı Taah. ve Tic.Ltd. Şti.

Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank

En Yeşil Bina– Tamamlanmış Projeler

Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi - Milli Eğitim Bakanlığı- Ömer Hasançebi - Hasançebi Mühendislik Ekodenge A.Ş.

Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank

• Etkileşim, İletişim ve Yönetim Kategorileri

En İyi Pazarlama Kampanyası– Devam Eden Projeler

Nef Reserve Kandilli - Nef Gayrimenkul-Emre Arolat

Ödül Veren: Mipim (ReedMidem) Gayrimenkul Bölümü, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Sara Rozenfarb

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Aklım Fikrim Çanakkale- Kale Grubu- Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü

Ödül Veren: Jüri Eş Başkanları Prof. Dr. Güzin Konuk ve Prof. Dr. Suha Özkan

Yılın Fark Yaratanı

Kale Grubu adına Zeynep Bodur Okyay-Kale Grubu

Ödül Veren: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank&Jüri Eş Başkanları Prof. Dr. Güzin Konuk ve Prof. Dr. Suha Özkan