Sigorta Acenteleri Derneğinden öğrencilere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sigorta Acenteleri Derneğinden öğrencilere yardım - Son Dakika

Sigorta Acenteleri Derneğinden öğrencilere yardım

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Sigorta Acenteleri Derneği (MABÜSAD) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 60 çift ayakkabı yardımı yapıldı.

Sigorta Acenteleri Derneğinden öğrencilere yardım, System.String[]

Malatya Büyükşehir Sigorta Acenteleri Derneği (MABÜSAD) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere 60 çift ayakkabı yardımı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, MABÜSAD başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Barbaros İlkokulunda bir araya geldi. MABÜSAD yönetim kurulu üyeleri çeşitli okullarda yapacakları 60 çift ayakkabı yardımı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya bilgi vererek, eğitim alanında sosyal projeleri kapsamında, desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Kış mevsiminin gelmesi ile beraber ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 60 çift ayakkabı yardımında bulunarak, öğrencilerimizi mutlu ettiniz. Malatya Büyükşehir Sigorta Acenteleri Derneği başkan ve üyelerine yardımlarından dolayı teşekkür ederim." diyerek memnuniyetini ifade etti.


Ayakkabıların öğrencilere dağıtılmak üzere okul idarecilerine teslim edilmesiyle program sona erdi. - MALATYA

Malatya, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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