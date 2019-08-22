Son Dakika Haberleri: Sigorta Acenteleri Kurultayı toplandı
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Sigorta Acenteleri Kurultayı toplandı

1 saat önce

Sigorta Acenteleri Kurultayı, Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde toplandı.

Sigorta Acenteleri Kurultayı, Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin (TOBB) ev sahipliğinde toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen kurultayın açılışında, kurultayda acentelik mesleğine ilişkin düzenlemeleri, gelişmeleri ve sorunları ele alacaklarını söyledi.

Ülken, Sigorta Acenteleri İcra Komitesiyle (SAİK) sektörün gelişmesinde önemli mesafe kaydettiklerini belirterek "12 yıl önce Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle önemli kararlar alındı. Sigortacılık sisteminin bankacılık sisteminden ayrılması gerektiğini yıllardır dile getirdik. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun gerekliliğini ifade etmiştik. Bugünlerde ise devrim niteliğinde olacak bir sürecin başlangıcındayız. Kurulun hayata geçmesi için çalışmalara başlandı. Sigortacılık sektörü artık bağımsız bir kurula sahip olacak." dedi.

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut da sigorta şirketleri tarafından dağıtım kanalları arasında farklı fiyat uygulaması yapılmasını sonlandırmak için girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Sigorta poliçesinin promosyon aracı olarak kullanılmasının bir hafta önce yasaklandığını hatırlatan Korkut, şöyle devam etti:

"Korsan acentelerle, illegal yapılarla, ekmeğimizi çalmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Şube şeklinde örgütlenen acentelerimizi sıkı denetim altına aldık. Sürekli olarak şube faaliyetlerini izliyoruz. Gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu da sektörün ülke ekonomisi için önemine değinerek daha çok fark edilmek için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Geçen yıl 35 milyar lira tazminat ödediklerini, sektör cirosunun 190 milyar lira olduğunu aktaran Eroğlu, "Ekonomimiz dünyada 17. sırada ama biz 39. sıradayız. Avrupa Birliği'nde sigorta sektörünün büyüklüğü toplam bankacılığın ve aktifin yüzde 62'si iken bizde sadece yüzde 5'i, bunu yüzde 25 yapsak ekonomiye büyük bir kaynak sunarız. Biz büyürsek ülkedeki bu finansal dalgalanmalar, dövizde ve borsadaki tüm bu baskılar azalacaktır." diye konuştu.

Acentelik mesleğine ilişkin güncel konuların değerlendirileceği kurultay kapsamında katılımcılar, Anıtkabir'i de ziyaret etti.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:05 Kaynak: AA
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