Sigorta acenteleri ortak akıl masasında buluştu
5 dakika önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde sigorta ve aracılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 53. Meslek Komitesinin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde sigorta ve aracılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 53. Meslek Komitesinin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:30
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