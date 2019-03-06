Son Dakika Haberleri: Sigorta acenteleri ortak akıl masasında buluştu

Sigorta acenteleri ortak akıl masasında buluştu

5 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde sigorta ve aracılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 53. Meslek Komitesinin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Sigorta acenteleri ortak akıl masasında buluştu, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde sigorta ve aracılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 53. Meslek Komitesinin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:30 

Ekonomi
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